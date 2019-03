Õpi koos Margus Vaheriga mängima üht ilusaimat eestikeelset armastuslugu!

Vaher valis õpetatavaks looks Fred Kriegeri ja Stig Rästa kirjutatud «Lähedal», mille sõnade autor on Heiti Kender. «See on üks ilusamaid eestikeelseid armastuslugusid», põhjendas Vaher oma valikut. Et lugu mängida, tuleb õppida selgeks viis akordi, mida muusik ükshaaval ette näitas ning mis on nähtavad ka video alumises osas.