Elmar LIVE: Paul Neitsov ja Tõnu Timm mängisid Ivo Linna lemmikloo!

Eesti Vabariigi aastapäeval toimuval kontserdil tuleb esitlusele kitarrist Neitsovi soolokava, kuid kodumaa sünnipäeva puhul on külalisesinejateks Tõnu «Tõun» Timm, Ruslan Trochynski ja Jaan Pehk.

Neitsov ja Timm käisid külas raadio Elmar LIVE stuudios ja rääkisid muuhulgas, et tegelevad hetkel oma plaadimaterjalide salvestamisega ja planeerivad aprillis ühistuuri. Muusikud avaldasid, kuidas nad end esinemiste jaoks füüsiliselt heas vormis hoiavad.

Elmar LIVE stuudios mängiti ette laul pealkirjaga «Sul annan andeks kõik» ja Timm tunnistas, et see on Ivo Linna lemmiklugu.