Elmar LIVE: Mariliis Jõgeval ilmus uus singel «Sinust isu täis ei saa»

Uue singli «Sinust isu täis ei saa» autoriks on Hendrik Sal-Saller, kellega Jõgeva on ka varasemalt koostööd teinud. Saller on kirjutanud ka lood «Väike valge vale», «Täielik suvi» ja «Liblikas».

Jõgeva käis külas raadios Elmar ja rääkis, et kuigi ta on varasemalt olnud tüdrukutebändi «Släm» liige, soovib ta täna jätkata oma soololaulja karjääri. Muusik tunnistas, et tahab end vokaalselt arendada ja on avastanud enda jaoks põnevana ka muusikaproduktsiooni valdkonna.