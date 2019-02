Lenna loob trendikat käsitööd ja planeerib kahte plaadiesitluskontserti

Lenna Kuurmaa uus kogumik pealkirjaga «3X» on tema kolmas stuudioalbum, mis sündis koostöös produtsent Raul Ojamaaga.

Muusik tunnistas, et bändiproove on kahe kontserdi eel tavapärasest rohkem, kuid kokkumängimine on puhas rõõm ja lust. «Me proovime üllatada nii ennast, kui ka publikut. Soovime teha oma esitlust teistmoodi kui varem oleme teinud,» räägib Kuurmaa uue materjali lavale toomisest.