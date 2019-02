Getter Jaani: hetkel on minu kõige ilusam aeg

Jaani avaldas, et tema uus lugu «Võta mul käest» loodi möödunud sügisel laulukirjutajate laagris. Jaani oli laulu loomeprotsessi juures algusest lõpuni ja tal on selle üle väga hea meel. Värske singel räägib armastusest ja video autor on lauljatari sõbranna Anette Tooming. Videos filmile jäänud vanapaar on Toominga vanavanemad ja Getter Jaanile samuti väga lähedased inimesed.

«Olen tänulik selle eest, et mul on energiat ja jaksu esinemiseks ja laulude kirjutamiseks, see on suur kingitus,» rääkis Jaani oma rasedusest. Muusika ja tantsimine on talle südamelähedased ja kaua ta nendest tegevustest eemal ei suuda olla. «Isegi kui vahepeal suuri kontserte ei anna, siis kodus beebile esinen kindlasti,» lisas Jaani naerdes.