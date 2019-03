Lõõtsavägilased tähistavad Viljandi pärimusmuusika aidas 5. sünnipäeva

Lõõtsavägilased esitasid täna hommikul Elmar LIVE stuudios loo «Ära sina võtku pikkä naist», sama lugu on esmakordselt salvestatud 1965. aastal tuntud folklorist Herbert Tampere poolt. Toreda leiuni jõuti tänu Eesti Kirjandusmuuseumi varasalvele. Noortele poistele meeldis Tampere esitatud arhiiviversioon sedavõrd, et otsustati laul ka oma repertuaari arvata. Arhiivimaterjalide uurimisega tegeleb bändi liige Rasmus Kadaja, kes peab end ansambli «arhiivihundiks». Kadaja tunnistas, et Eestis asuvates salvestuskogudes on tuhandeid väärtuslikke salvestusi ja muusik tegeleb folkloori puudutavate ajalooliste materjalide tundmaõppimisega ka edaspidi.