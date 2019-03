Elmar LIVE: Kuradi Saare «Valel on kaunid jalad» sündis Tartu Aparaaditehase duširuumis

Linna selgitas ka bändi nimevaliku tagamaid. «Sellel oli puhtalt geograafiline põhjus. Bänd, mida me paralleelselt teeme, Elephants From Neptune, sündis Eesti põhjaranniku väikeses alevis, Võsul. Võsult täpselt sellest toast, kus meie muusikuteed koos alguse said, on näha üle lahe väike saareke nimega Kuradi Saar. Kõik need müüdid ja legendid, mis selle saarekesega seotud on, tundusid kuidagi sobivat meie rokkbändi konteksti – justkui juurte juurde tagasiminek,» rääkis Linna raadio Elmarile.