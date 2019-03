Alen Veziko: ilma naisteta poleks meeste elud väärt punast krossigi

Alen Veziko esitleb uut kontsertkava «Soolo 7», kus laval on koos temaga seitse kitarri, kaks klaverit ja mõned rütmiinstrumendid. Tegemist on omanäolise projektiga, kus kasutatakse loopereid ja arvutit, millega luuakse eriline kõlapilt. Kontserditel saab kuulata Alen Veziko läbi aegade parimaid palasid täiesti uues võtmes. Kakskümmend aastat laval olnud muusik tunnistas, et uus kontsertprogramm on tehnilises mõttes suur väljakutse ja sellist lavanärvi pole ta juba aastaid tundnud.

Veziko täpsustas, et laulude sõnumid on romantilised ning pühendatud mehe ja naise vahelisele armastusele. «Minu kontserditel on pea alati olnud naiskuulajad küllaltki suures enamuses ja seetõttu pühendan oma kontsertsarja just Eesti naistele,» rääkis Veziko.

Veziko rääkis ka naistepäeva tähendusest. «See on päev, mil saab oma lähedasi naissoost isikuid meeles pidada. Minu jaoks on see enamasti tööpäev. Ka sellel aastal annan naistepäevale pühendatud kontserdi Kumus. Saadan tervitused ja õhumusid teele ka läbi telefoni või sotsiaalmeedia», rääkis muusik.