Elmar LIVE: Noored muusikud esitasid loo «Shallow» omas võtmes

Tuula töötas 2018. aasta lõpuni sotsiaalministeeriumis, kus tegi IT projektijuhi tööd. Nüüd on laulja täielikult pühendunud aga jazzmuusikale ning annab tänavu aasta lõpus välja oma esimese täispika albumi. Uuel helikandjal on nii muusika kui sõnad laulja enda loodud.