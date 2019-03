Õpi koos Ingeriga! Muusik näitas, kuidas mängida kitarril tema lugu «Coming Home»

Inger rääkis raadiole Elmar, kuidas tema tee on jõudnud laulmise ja muusika juurde. «Arvan, et see teekond algas siis kui sündisin,» mõtiskles muusik. Ingeri vanemad tegelevad muusikaga ning see on laulja sõnul ka peamine põhjus, miks ka tema täna muusikavaldkonnas tegev on. «Nooremana laulsin paljudes koorides ning õppisin erinevaid instrumente. Enda loominguga alustasin 15-aastaselt, mil tekkis tahtmine oma mõtted ning tunded muusikasse panna ning läbi selle end väljendada,» lisas ta.