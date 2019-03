Synne Valtri oma uuest bändist: meievaheline klapp on ülihea

Synne Valtri avaldas, et uut bändi iseloomustab kõige paremini sõna «huumor». «Meie veel väheste bändiproovide jooksul on juba praegu väga palju naerdud. Olen selle meeskonna üle väga uhke ja loodan, et suudame ka publikule seda kõike edasi anda,» rääkis laulja.

Lisaks Valtrile on bändis kitarrist Toomas Laur, basskitarrist Jaanus Viskar ja trummar Gert Gregor Källo.

«Toomas Laur on oma pillimänguoskuse ja ka oma laheda olemuse tõttu väga tuntud ja hinnatud. Basskitarristiks on puhast verd seto, Jaanus Viskar. Jaanus on suurepärane kitarrist, muuhulgas ka minu hea sõber. Ta on meeletult hea huumorimeelega, tark ja asjalik noor mees. Trummariks on noor, kuid aastatepikkuse kogemusega Gert Gregor Källo, kes on täna kirjas ka abipolitseinike ridades,» rääkis Valtri oma uutest bändikaaslastest.

«Tunnen end kõige uue ja veidi ka tundmatu eest üpriski ootusärevalt. Iga päevaga veendun aina rohkem, et meeskond, kelle olen kokku pannud on õige ja meievaheline klapp on ülihea,» kirjeldas Valtri. Muusik rääkis, et hetkel käib uue materjali tootmine täistuuridel ning loodetavasti ilmub lähinädalatel ka värske singel.

Valtri lisas, et bändi repertuaar on originaallooming ja covereid nad ei esita. «Hetkel kirjutame lugusid ise, kuid meid abistab ka muusikaprodutsent Vahur Valgmaa,» täpsustas ta.