Reet Linna annab nõu, kuidas kevadel terve ja rõõmus püsida

«Jõhvikad on väga head, neis on palju valku ja magneesiumi. Lisaks olen ma suur avokaado fänn,» rääkis Linna.

Linna tunnistas, et on väga uudishimulik tarbija ja erinevate viljade testija. Itaalias avastas ta enda jaoks värsked viigimarjad. «Need sisaldavad palju kasulikke aineid ja luban neid aegajalt endale ka Eestis,» lisas ta.

Suure Eesti Raamatuklubi märtsikuu raamat on «Vitamiinide ja mineraalide käsiraamat». Linna luges selle vitamiinidest pajatava raamatu läbi ja mainis, et entsüklopeedia andis talle palju kasulikke teadmisi, millest ta enne isegi teadlik polnud. «See sisaldas erinevaid retsepte ja nippe, kuidas näiteks puu- või köögivilju kasutada ning säilitada,» lisas ta.

«See on pettekujutelm, et ma koguaeg heas vormis olen. Näiteks vee joomises pean ma end parandama ja seda oluliselt rohkem tarbima. Samas üritan ma iga päev suppi süüa,» rääkis Linna vedelike tarbimise olulisusest.

Tuntud saatejuht rääkis, et terveks olemise juures tal suured rituaalid puuduvad, kuid on mõned nipid, millest ta aegajalt lähtub. «Kodus on mul alati puuviljad olemas, kindlasti tarbin küüslauku. Kasutan C- vitamiini dropse ja annan neid ka oma lapselastele. Hommikuti joon leiget vett ja käin palju värskes õhus jalutamas,» avaldas Linna oma isiklikke terveks olemise nippe.