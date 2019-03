Erki Pärnoja: teeme muusikat selleks, et inimesed vaataksid rohkem enda sisse

Ansambel Ewert and The Two Dragons on tänavu aprillis Kesk-Euroopa tuuril, kontserdid toimuvad terve kevadkuu vältel Hollandis, Belgias, Saksamaal, Ungaris ja Tšehhis.

Ansambli vokalist ja kitarrist Erki Pärnoja rääkis raadiole Elmar, et pikast ja tõsisest haigusteperioodist on bänd nüüd väljas ja saab taaskord lavadel esineda. Eelmise aasta lõpus oli kollektiivi solist Ewert Sundja tervislikel põhjustel laulmisest eemal ja see oli ka esimest korda bändi ajaloos, kui ansambli liikme haiguse tõttu kontserte ära jäeti. «Samas oli see hästi inimlik asi. Meile oli kõige tähtsam, et Ewert saaks kosuda ja ei teeks endale liiga,» sõnas Pärnoja.

Pärnoja rääkis, et ta naudib enne kontserte lavatehnika ja pillide ülespanekut. «Täpselt millimeetri kaupa ning oma äranägemise järgi tehnika paika panna - see on mulle justkui teraapiline tegevus,» sõnas muusik.

Pärnoja avaldas, et laval on väga oluline tunda end mugavalt ja hästi, vihjates bändi lihtsale lavalisele olekule. Samas rõhutas ta, et lähtub taolisest heaolu mõttelaadist ka üldisemas plaanis. «Meie muusika eesmärk on panna inimesi rohkem enda sisse vaatama. Tahame olla selles mõttes head eeskujud,» lisas ta.