The Tuberkuloited avaldab märtsikuus uue singli

«The Tuberkuloited uus singel räägib igavikulistel teemadel: armastus, üksiolemine ja leidmine,» avaldas bändi solist Indrek Raadik. Tema sõnul on tegemist energilise ja kevadise lauluga.

Raadik tunnistas, et oma igapäevatöö kõrvalt jõuab ta bändiga tegeleda pigem hobikorras, vastavalt sellele, kuidas aeg võimaldab. «Mu päevatöö on täna Mercedez Benz uute autode müümine, mistõttu kevadine aeg on eriti kiire,» lisas ta.