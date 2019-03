Inga: elu pärast Eesti Laulu

Eesti Laulul osalemine tõi sulle kaasa erinevaid katsumusi. Näiteks Austraalia reisilt tõid lisaks toredatele elamustele kaasa pahkluu vigastuse, mis seadis sinu tantsulise esinemiskava kahtluse alla. Kas oli veel midagi, millega sa pidid konkursi ajal rinda pistma?

Peale pahkluu suutsin loomulikult ka kaks päeva enne finaali haigestuda. See oli üsna kriitiline moment, kuna see mõjutas suuresti minu laulmist ning loomulikult üritasin seda nii kiiresti, kui võimalik päästa - ravimitega ja looduslike vitamiinidega, unega, auruga ja lõppkokkuvõttes ka ema armastusega - õnneks sai finaaliks seisundi enam-vähem korda ja esitusega võis rahule jääda.

Jutusta lühidalt üks eriti armas seik Eesti Laulult.

Ma arvan, et see päev, kui me filmisime laulu «Milline päev» lastekoori versiooni, oli väga meeldejääv ja südantsoojendav. Esiteks näha, et lapsed ja noored seda kaasa laulavad (ja veel mitmehäälselt!), teiseks tantsivad ja kolmandaks naudivad. Viimane on eelmainitutest kõige olulisem.

Räägi meile oma esinemiskostüümi saamisloost. Kust tuli selline idee ja kes teostas?

Kuna Jana Hallas oli meie tiimis sõnade autor, siis tundus üsna loogiline, et ta aitab ka stilistikaga. Saime Janaga kokku, ma näitasin talle algset ideed, kust kostüüm inspiratsiooni sai, ja nii me siis koos tema ja õmblejaga selle lõime. Võin öelda, et legendaarsed prindid vööl, õlapaeltel ning tossudel olid puhtalt Jana idee.

Välismaine žürii asetas su Eesti Laulu konkursil väga kõrgele kohale. Tuli see sulle üllatusena?

Loomulikult! Eks iga osaline loodab saada koha mõttes tabelis n-ö ettepoole, aga kui see päriselt juhtub, on ikka meeliülendav tunne! Ja lisaks see, et välismaine austatud žürii seda tegi - vinge!

Milline on olnud sinu läbi aegade lemmik Eurovisooni lugu?

Ma arvan, et Loreen'i «Euphoria» oli kindlasti üks võimsamaid esitusi, aga ei saa mainimata jätta ka Salvador Sobral'i «Amar pelos dois», mis oli lihtsalt maagiline ning muide, eelmise aasta lõpus oli võimalus kuulda teda esitamas seda lugu Tartus, Vanemuises. Meeletu elamus!

Kes on olnud sinu suurim inspireerija?

Minu suurimaks inspireerijaks on olnud alati ema, kes on voolinud minust sellise inimese nagu ma praegu olen ja tegelikult endiselt jätkab seda tegevust.

Kuidas lõppes sinu jaoks Eesti Laul? Kas on tulnud juba palju uusi pakkumisi?

Ma arvan, et Eesti Laul lõppes ikka edukalt ning viies koht oli vägagi ihaldatav, vähemalt minu jaoks. Eks uusi võimalusi ja huvitavaid koostööpakkumisi on ikka tulnud ja siinkohal olen tõesti sellele projektile väga tänulik.

Kas ja kuidas jätkub koostöö kooslusega Lumevärv ja ansambliga LaLa Ladies?

Lumevärv Agency'ga planeerime koostööd edasi teha, võiks öelda, et mõned lood on juba sahtlis soojas. LaLa Ladies tüdrukutega laulame samuti, küll ei oska ma prognoosida kui kaua, aga eks elu näitab.

Kool on sul nüüd läbi saanud ja vabadust rohkem käes. Või kas on? Jätkub sul aega ka mingitele hobidele?

Peale kooli lõpetamist vaba aega juurde tulnud küll, aga hobide mõistes mitte. Ilmselt ma tegelengi praegu suuremas osas iseendasse investeerimisega - teen kaasa erinevates projektides, teen ja laulan erinevat muusikat ja lisaks õpin elukoolilt väga palju. Väga põnev on.

Anna raadio Elmar kuulajatele üks filmi-, raamatu- ja laulusoovitus. Mis hetkel just sind kõige rohkem on puudutanud?