Elmar LIVE: Lenna esitas oma hittloo «Kolm korda»

Lenna Kuurmaa rääkis raadiole Elmar oma albumi «3x» valmimisest. Muusik tunnistas, et protsessi juures oli kõige aeganõudvam pool kirjutamine, peaasjalikult just tekstide kirjutamine. Samas leidis ta, et ühtegi kriitilist momenti ei olnud ja kogu plaadi väljaandmine oli tervikuna puhas rõõm.

«Kõige rohkem tegi plaadi väljaandmise juures rõõmu teadmine, et ma olen võimeline kirjutama muusikat. Varasemalt on mul olnud laulukirjutajad, kes on spetsiaalselt materjali loonud just minule. Oli tore näha, et tegelikult on kirjutamiseks vajalik minu enda sees olemas,» rääkis Kuurmaa oma lugude loomeprotsessist.