Sepo Seeman proovis kätt raadio Elmar saatejuhina

Sepo Seeman rääkis, et monokomöödia «Mees ja mootorratta õpik» jõuab lavale alates aprillikuust. Etendused toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Haapsalus. «Esmakordselt sai seda tükki esitatud mullu huumorifestivalil Luige Nokk, nüüd oleme vormi kallal tööd teinud ja otsustasime lavastaja Tiit Paluga, et esitame seda taaskord,» täpsustas Seeman.

Komöödia sisu aluseks on Arseni Palu poolt kirjutatud mootorratta piibel, mis ilmus seitsekümmend aastat tagasi. «See pole lihtsalt kuiv tehniliste faktidega käsiraamat. Sellele on lähenetud kirjanduslikult ja faktid on ilustatud,» sõnas Seeman ja lisas, et mootorratta raamatu autor on komöödia lavastaja Tiit Palu onu.

«Kui mul on vaja vastuseid mootorratta või elu kohta, avan selle sama õpiku mistahes koha pealt ja leian oma vastused. See on õilis lugemine,» rääkis näitleja monoetenduse algmaterjali kohta. Seemani sõnul pole tegemist pelgalt mootorrattaid tehnilise poole pealt puudutava ülevaatega. «Etenduses on äratundmishetki ja huumorit kõvasti ja kõigile. Mootori kõhu sisse me ei süvene. Isegi kui läheme veidi tehniliseks, toome paralleele inimeste vaheliste suhetega,» täpsustas ta.

«Mootorratas - see pole vaid tuim rauatükk! Sel on hing ja seda me püüamegi selles lavastuses otsida,» lisas Seeman monokomöödia kohta.

