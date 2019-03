Stewart Johnson: ka kõige raskemas olukorras on naljakaid hetki

Stewart Johnson on USA'st pärit koomik, kes on elanud viimased kakskümmend aastat Eestis. Kaheksa aastat tagasi sai ta munandivähi diagnoosi. Kuigi uudis oli raske ja ravi intensiivne, leidis ta viisi, kuidas raskes olukorras naljakaid hetki leida. Sellest samast isiklikust õppetunnist lähtuvalt soovib Johnson teha filmi «The Chuck Band Show».

«Halvad olukorrad juhtuvad meie kõigiga. Ometi tasub meeles pidada, et igas situatsioonis on huumorit, mille üle saab naerda. Minuga see nii oli, panin selle kokku ja nüüd on filmiks olev materjal olemas,» rääkis Johnson.