Elmar LIVE: Black Bread Gone Mad mängib erinevate maade pärimusmuusikat

«See on Haiti päritolu lugu. Sisu räägib sellest, kuidas pöördume millegi kõrgema poole. Nii me laulamegi loo vältel korduvalt «Halleluja», kuid teeme seda kreooli keeles,» rääkis bändi liige Paberits.

«Meie jaoks on muusika piiritu. Seetõttu saame öelda, et oleme piirideta proge-folk bänd,» sõnas Mati Tubli.

Bändi intrigeeriv nimi «Black Bread Gone Mad» sündis ansambli liikmete endi sulest ja idee peale tuldi bändi proovis, siis kui märgati stuudio nurgas hallitanud leivatükki. «See nimi tekitas meie tuttavate hulgas palju huvi ja just seetõttu jäime valiku osas kindlaks,» lisas Paberits.

Paberits avaldas, et tema suur eeskuju on ansambel Jethro Tull. Ka Paberits ise ilmestab bändi helikeelt flöödi kõlaga, nii nagu seda teeb ka maailmakuulus Jethro Tull'i juhtfiguur Ian Anderson.

Ansambli Black Bread Gone Mad looming on muusikute endi sõnul mõjutatud erinevate rahvaste pärimusmuusikast, seitsmekümnendate rock'ist ja tänapäeva pop-muusikast. Ansambli liikmete soov on luua Eesti pärimumuusika maastikule uut ja värskendavat helipilti.

23.03.2019 Pärnus, Kultuuriklubis Tempel (laval on lisaks ansambel Etnosfäär).

05.04.2019 Tallinnas, U3 Kontsertklubis (laval on lisaks anambel Angus).

11.04.2019 Tartus, Genialistide klubis (laval on lisaks Põhja Konn).

12.04.2019 Viljandis, Pärimusmuusika Aidas (laval on lisaks Elephants From Neptune)