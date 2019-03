Olavi Pihlamägi: publik januneb Jaak Joala muusika järele

Albumil «Ma joobun õnnest» on valik duette, kus lisaks Jaak Joalale on oma panuse andnud Marju Länik, Marju Kuut, Silvi Vrait, Marika Urb, Heidy Tamme, Kristi Tammik, Anne Grünberg, Liilia Vahtramäe-Kotkas, Anu Viileberg (praeguse nimega Lilleste) ja Marika Bahvalova-Eensalu.

Plaadi esitleja Olavi Pihlamägi tõdes, et kuigi Joalal oli häid duette ka meeslauljatega, valis ta antud albumile vaid naistega esitatud lood. «Jaak Joala laulis duette nii Tõnis Mägi, Ivo Linna kui ka Tarmo Pihlapiga. Kuid plaadi peal kõlasid naistega lauldud lood palju paremini - need moodustasid helge ja õrna terviku,» lisas Pihlamägi.

«Mulle oli oluline, et kuulajal tekiks seda plaati kuulates terviklik pilt. Materjali algus on sügavam, keskosa pigem meelelahutuslik ning lõpus on armastuse hümn koos Silvi Vraidiga,» avaldas Pihlamägi.