Summer ehk Indrek Raadik: värsked laulud toovad ka bändile uut hingamist

Ansambel The Tuberkuloited tähistab tänavu maikuus oma 29. sünnipäeva. Bänd on valmis saanud uue singli peakirjaga «Läänemere aknal», muusika ja sõnade autor on Alar Aigro.

«Häid uudiseid on palju. Esiteks, kevad on käes! Tuleb tunnistada, et meie värske laul toob uut hingamist ka bändile,» rõõmustas Indrek Raadik raadio Elmar hommikuprogrammile antud intervjuus.

Raadik rääkis, et singli «Läänemere aknal» refrään on meeldejääv ja kaasahaarav. «Minu lapsed laulavad uue laulu refrääni juba kaasa, peab ütlema, et just nemad on kõige vahetumad hindajad,» lisas ta.

«Hetkel on meie bänd kahe linna vahel ära jaotatud, on Tallinna ja Pärnu osakond. Uute lugude väljamõtlemisega tegeleb peamiselt Tallinna osakond, ehk siis Alar Aigro, mina ja basskitarrist Andrus Uutsalu. Kui mõtted on vormi saanud, külastame Pärnu osakonda ja genereerime seal edasi,» rääkis Raadik ansambli töökorralduse teemadel.

Singlile valmis juurde ka muusikavideo, mis tehti koostöös Mait Vaikiga. Klipis saab näha erinevaid kaadreid stuudiosessioonist, vaateid The Tuberkuloited kontserditelt ning Ivo Stolfoti droonivõtteid.

Uut singlit on võimalik esimest korda laval kuulata juba reedel, 22. märtsil Pärnu Kuursaalis.