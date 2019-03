Elmar LIVE: ansambel Krunks More lugu räägib seksikast mehest, kes teeb oma naise õnnelikuks

Ansambel Krunks More liikmeteks on noored muusikud Astra Merivee, Emil Erastus, Sander Aasaväli, Teno Kongi, Elis Loik, Marten-Ingmar Merivee ja Marit Sukk.

Bändi liige Merivee rääkis raadio Elmar otsesaates «Päevapüüdja», et Krunks More mängib täna enda loodud originaalmuusikat ja esitab seda vaid eestikeelsena.

Sel aastal ilmub kollektiivil ka debüütplaat. «Plaat saab peagi valmis ja materjal võtab meid bändina hästi kokku. Muusikat on seinast seina ja see on meie enda looming,» lisas Sukk.