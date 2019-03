Heidy Tamme: tänapäeva digitehnika kaotab laulja hääle isikupära

Hariduselt dirigent ja muusikapedagoog Heidy Tamme on oma pika karjääri jooksul andnud lauljana panuse nii Eesti Filharmoonias, ansamblis Laine kui ka ETV laulusaates «Horoskoop». Ta on osalenud paljudes muusikalistes projektides, seejuures laulnud koos mitmete tuntud Eesti lavapartneritega. Muuhulgas on ta oma lauluoskuseid edasi õpetanud Helsingi pop- ja džässikonservatooriumis. Tamme on tänaseks artistina laval olnud ligikaudu viiskümmend viis aastat.