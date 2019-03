Stefan rõõmustab fänne värske veebipoe ja isikliku kitarritunniga

Eesti Laul 2019 osalenud laulust «Without You» on tänaseks ilmunud mitmeid erinevaid versioone. Muusik näitas videos loo akustilist võtet ja õpetas, kuidas seda kitarril kõige lihtsamal moel selgeks õppida.

Stefan rääkis raadiole Elmar, et alates tänasest on avatud fännitoodete veebipood, kus on müügil erinevad pusad, särgid ja mütsid, kuid sortiment laieneb jooksvalt.

«Minu enda lemmikuks tooteks on kindlasti pusa, mida kandsin juba Eesti Laulu võistluse perioodil. Omanimeliste riiete kandmine on olnud minu suur unistus. Alguses tootsime neid riideid selleks, et saaksime fännidele kinkida. Järjest enam hakati küsima, mil moel neid tooteid osta saab, see ajendas meid veebipoodi avama,» rääkis laulja.

Stefan avaldas, et ta ise on varasemalt kandnud Queen'i ja Michael Jackson'i kirjadega särke. «Tänaseks on need riided küll pikast kandmisest kulunud, kuid need artistid meeldisid mulle juba lapseeas,» lisas ta.

Muusik rääkis, et töötab hetkel uute lugude kirjutamisega. «Erinevate produtsentidega koostöös on suur hulk demosid juba ka valmis. Kui kõik läheb plaanide järgi, siis veel enne suve tahan uue singliga välja tulla,» avaldas Stefan lähiaja plaanide kohta.