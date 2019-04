Uudo Sepp: minu suurimad eeskujud on Tõnis Mägi ja Ivo Linna

Kõige hingelähedasem on laul «Tants», see räägib lähedusest ja selle leidmisest. Kui tähtis on «see esimene» kokkupuude armumisega ja see mäng, mis peas toimub. Ehk, kas see suhe on õige või vale, vettpidav või mitte? Ilusaima sõnumiga on aga laul «Enese varjud». See lugu on sellest, kuidas oma hirmudest lahti mõelda.



Mis rolli mängib muusika Sinu elus?