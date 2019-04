Mattias Naan: just see Charlie Chaplin'i nali töötab alati

Tigran Gevorkjan ja Mattias Naan tunnistasid, et kuigi hüüdnimed on moest läinud, võib öelda, et «Nina» hüüdnime kannab eesolevas stand-up etteastes Gevorkjan ja «Vuntsiks» nimetab end Naan.

24. aprillil tuleb Alexela kontserdimajas lavale koomikute esimene ühine stand-up show. «Seekord ei ole nii, et tuleb üks poiss, teeb oma nalja ära ja siis tuleb teine poiss. Seekord teeme ägeda ja teistmoodi show,» kinnitas Gevorkjan.

«See etteaste on vaheldusrikas. Lisaks meil on laval armeenlane, mis on teistmoodi,» rääkis Naan nende komöödiaõhtu eripärast.

Tigran täpsustas, et tänapäeval läheb kõige paremini publikule peale hea ja siiras huumor. «Samas tugev vulgaarsus mingist vanusest alates ei tööta. Iga koomik läheneb naljadele omamoodi. Mõnele meeldib rebida aktuaalse uudise kallal, meie näiteks seda ei tee,» lisas ta.

Mattias Naan tõi välja, et legendaarse inglise koomiku Charlie Chaplin'i arvates on universaalne nali see, kui paks naine basseini kukub. «Ma pean tunnistama, et see on tõsi. Ma naeran ennast ka ribadeks, kui keegi näiteks tänaval komistab,» lisas Naan ajatute naljade kohta.

Kuula intervjuud SIIT: