Liis Lemsalu uue singli sisust: kõik on justkui hästi, kuid miski on siiski ebamugav

Lemsalu on viimasel ajal publiku jaoks nähtav ja kuuldav olnud nii raadios, teles kui ka kinolinal. Sel nädalal ilmus lauljatari värske singel «Tähed me jalge all».

Lugu on valminud koostöös hollandi laulukirjutaja Clifford Goilo ja produtsent Raul Ojamaaga. Sõnade autor on Lemsalu ise ja laulja tunnistas, et sisu räägib temast endast.

«Selles loos on palju mind. Mul on selle looga isiklik suhe, sest olen loomingulisse protsessi palju panustanud,» rääkis laulja raadio Elmar hommikuprogrammile.

«Tihti me mõtleme, et tähed me jalge all võiks olla ilus nähtus,» lisas Lemsalu ja tõi välja, et Hendrik Sal-Saller on just sarnase kujundi oma hiti sisse aastaid tagasi kirjutanud.

«Minu loo puhul on sisu alatoon raskem. Tähed on teravad, kuid ilusad ehk nende peal olles ei ole tegelikkuses mugav olla. Sellest räägib ka lugu, et kõik on justkui hästi, kuid miski on siiski ebamugav. Mujal on muru ikka rohelisem nagu me kipume asju tihti ilustama,» avaldas Lemsalu oma loo sõnumi kohta.