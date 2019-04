Mees, kes põdes puukentsefaliiti ja soovitab nüüd omast käest: «Inimesed, vaktsineerige!»

Puukentsefaliit on puukidega leviv viiruslik kesknärvisüsteemi nakkushaigus. Eesti Apteekide Ühingu andmetel on Eestis on puukentsefaliidi vastu vaktsineeritus väga madal. Aastas vaktsineeritakse esimest korda 1,2 protsenti ja tehakse korduvvaktsiin 1,3 protsendile rahvastikust. Puukentsefaliidivastaseid süste tehakse skeemi järgi: esimesed kaks ühe- kuni kolmekuulise vaheajaga, kolmas 9-12 kuud hiljem. Pärast seda tuleb esimene kordussüst teha kolme aasta möödudes, järgmised viieaastase intervalliga.

Tulik sai kuus aastat tagasi diagnoosi, et põeb puukentsefaliiti. «Nagu iga haigus, tuli see väga ootamatult. Minu õnn oli see, et perearst Valentina Kesper ütles kaebuste peale kohe, et see on puukentsefaliit. Mina tookord seda ei uskunud,» rääkis Tulik.