Nedsaja Küla bändi liige: tuleme paksu metsa vahelt ja sealt tuleb ka meie muusika

Bändi karmoška mängija Valk rääkis, et mängib uuel pillil, mille tellis hiljuti Hollandist. «See pill on kolmerealine ja laiemate mänguvõimalustega kui tavalised karmoškad. Pill on minu väljamõeldud nupujaotusega,» kirjeldas Valk spetsiaalselt temale toodetud instrumenti.