Stilist Ženja Fokin: Tartu on «sekkarikultuuri» avastamata pärl

Fokin soovitas, et lisaks hea baasgarderoobi olemasolule tuleks igaühel avastada enda isiklik stiil. «Päeva lõpuks on riided ikka riided. Mina soovitan leida tooted, mis on just sulle ainuomased,» rääkis ta.

Stilist mainis, et hetkel on trende väga palju. Teiste hulgas tõi ta välja näiteks «koledad vanaisa tossud» ja üheksakümnendatest tuntud poolsportlikud peegeldusefektiga prillid, mis said tuntuks filmist «Terminaator». Lisaks on trendikad erinevad värvilised elemendid, mis haakuvad kevadsuvise hooajaga. Fokini soovitusel on kõikide nende valikute keskel oluline leida üles oma «mina» ja tooted, milles kandja tunneb ennast hästi.

«Väga paljudel üritustel märkame näiteid, kus kostüümid kannavad inimesi, mitte vastupidi. Ma tahan, et just sina, armas Elmari kuulaja kannaksid oma riideid, mitte, et riided kannaksid sind,» rääkis Fokin.

FOTO: Dimitry Victor S / Erakogu

Fokin rõhutas riiete mugavuse olulisust. «Vali endale miski, milles tunned end alati hästi. Näiteks mõnus teksatagi või ärakantud nahktagi,» lisas ta.

«Kui fännad klassikalist stiili, ära muuda end kontorimutiks. Pane oma pliiatsseeliku juurde lemmikbändi särk, näiteks ACDC või Coldplay kirjadega,» rääkis Fokin ja lisas, et sellise riiete kandmisega muudame üldrotatsiooni. «Kui sa tahad olla viks ja viisakas, pane oma kleidi juurde hoopis tennised ja nahktagi - jäta alles titekombel mänguhuvi, et sul oleks lust neid asju selga panna,» lisas ta.

«Nii palju stressi ja vaeva on niigi meie ümber, ärge tooge seda kaltsumajandusega veel rohkem juurde. Tehke nii, et asjadel oleks mugavus ja funktsionaalsus,» lisas ta.

Fokin rõhutas ka, et ei tasu olla moeohver. «Ärge sitsige järgi mingitel trendidel. Siin on vahe sees, kas valida mood versus stiil. Valige alati stiil,» soovitas mees.

Stilist kiitis noori, kes käivad järjest enam taaskasutuskauplustes riideid valimas. «Sekkarid on väga ägedad. Nimetame neid siis vintage-kauplusteks, sekkariteks või kuidas iganes tahame. Mulle meeldib, et noored inimesed on julgelt üles näitamas oma rohelist mõtlemist. Tartu on näiteks sekkarikultuuri avastamata pärl,» märkis Fokin.

Mees tõi välja, et häid müügikohti leidub Tartus nii Karlova piirkonnast kui ka vanalinna väiketänavatelt. «On olemas briljantseid leide. Leiad näiteks kallihinnalise toote ja siis müüja ütleb, et hind on kaks eurot,» märkis Fokin ja lisas veel, et Tallinnas lisatakse taolistel toodetel hinnale vähemalt üks null lõppu, lähiriikides on analoogsete asjade hind küündimas isegi paarisaja euroni.

Fokin jagas näpunäiteid, milliseid tooteid tasub taaskasutuskauplustest endale valida, kuula hommikuprogrammi intervjuud SIIT:

Ženja Fokin jagas nõuandeid, kuidas valida endale stiilsed ja mugavad riided. Raadio Elmar, saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Hermann