Henry Jakobson raha säästmisest: suurim muudatus pole mitte minu pangaarvel, vaid minu mõtlemises

Kolme lapse isa ja blogija Henry Jakobson osaleb sotsiaalmeedias algatatud «Kogumispäeviku» projektis, millel on täna üle kahekümne tuhande liikme. Kogumispäeviku ettevõtmine on algatatud Swedbank'i poolt ja selle eesmärgiks on tuua kokku inimesed, kes soovivad raha säästa.

Jakobson tunnistas, et ta pole varasemalt olnud kuigi teadlik säästja. «Sissetulekud jäid alati kuu lõpuks nulli. Ma pole küll kunagi võlgu jäänud, kuid pole ka sentigi säästnud,» kirjeldas mees oma varasemaid harjumusi ja lisas, et olles minevikus kahel korral tööandjatelt koondamisteate saanud, peab ta säästmist ülioluliseks.

Mees rääkis, et planeerib täna oma kulutusi ette. Ta koostab erinevates kulude valdkondades eelarveid, mille loomise juures tunnistas, et võiks isegi oskuslikum olla. «Ma tean kuu alguses ette, kui palju mul kuu jooksul kulub,» lisas ta. Jakobson täpsustas, et tal on varutud ka «igaks juhuks puhver» ettenägematuteks väljaminekuteks.