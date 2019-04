Tanel Padar isaks saamisest: see on fantastiline, elevus on väga suur!

Padar tunnistas, et pole lauljakarjääri vältel kunagi mõelnud ühestki teisest ametist kui laulja omast. Ometi õnnestus tal keskkooli ajal kätt proovida mööblitislerina. «Tundsin huvi puidunikerdamise vastu. Olen isegi diivani valmis teinud, see oli küll hööveldamata laudadest. Kärsitus oli nii suur, et tahtsin kohe kasutama hakata,» meenutas Padar.