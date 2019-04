Trummar Paap Kõlar: ansambel «Radar» tuleb taas lavadele

Kõlar kinnitas, et bändi repertuaar jääb endiste lugude juurde ja stiiliks on jätkuvalt menukas fusioon. Kõlari jaoks on üllatav see, et ansambli muusika on täna laiemale publikule küllaltki tuntud. «Omal ajal keegi ei teadnud, mis muusikat see Radar teeb. Millegipärast nüüd mängitakse neid lugusid järjest rohkem ja see on ainult meeldiv,» märkis ta.