Ansambel Laine liikmed jagasid nippe, kuidas bändisisesed suhted alati korras hoida

Kolmehäälse estraadiansambli Laine liikmed olid raadio Elmar LIVE stuudios juba hommikul kell seitse, hoolimata varasest kellaajast esinesid naised neile omaselt energiliselt ja lõbusalt.

«Kui elu on andnud pika muusikutee käia, ärka kasvõi kell kolm ja hakka laulma,» rääkis Põllu laulja karjääri eripärast.

«Kõige ekstreemsem aeg säramiseks on olnud meil öösiti, kui ööklubides on vaja kell kaks lavale minna. Hääl magab ja ise magad, kuid lavale minnes tuleb power sisse ja kõigil on lõbus,» sõnas Lilje.

Ansambel Laine liikmed raadio Elmar LIVE stuudios FOTO: Raadio Elmar

Bändi liige Põllu rääkis, et tuleval aastal saab ansambli asutamisest kuuskümmend aastat. «Ükstaskõik, kus me ei asuks, kuus-null on meie kasuks! Järgmine aasta see juhtub,» rääkis ta. Tema sõnul jälgivad bändi liikmed muusikamaailmas olevaid trende, kuid oma repertuaaris jäävad truuks neile omasele muusikavalikule. «Trendid on rohkem silma jaoks. Meie oleme oma muusikaga ikka seitsme- ja kaheksakümnendate sees,» kirjeldas ta.

Grinbergs-Raigla rääkis, kuidas bändiliikmetel on õnnestunud läbi aegade omavahel häid suhteid hoida. «Kui sa lähed riidu, riidle ära ja pärast räägi nii, nagu midagi poleks olnud. Nii meil kõik toimibki,» soovitas ta.

«Kõik probleemid tuleb alati ära lahendada. Tuleb asju välja öelda, mis sa arvad ja siis rahulikult edasi esineda,» kinnitas ka Lilje.

Bänd on oma muljetavaldava karjääri jooksul kõnetanud erinevaid generatsioone ning toonud publikuni tõelisi hitte. «Meie slogan on hällist hauani,» rääkis Lilje naerdes, vihjates ansambli fännibaasile. «Ööklubides on tulnud noored lava ette näppu viskama ja siis äkki tõdenud, et teavad laulu tegelikult väga hästi. Nii juhtub, et äratundmisrõõm, laul ja meie saame omavahel kokku,» lisas Põllu ka nooremapoolse publiku kõnetamisest.

Põllu pidas ansambli trumbiks kolmehäälsust. «See on meie eelis ja annab meile esinedes rohkem võimalusi. Õhtu jooksul oleme ka ühekaupa solistid. See ongi meie boonus,» rääkis Põllu.

Kuula ansambel Laine hommikuprogrammi intervjuud SIIT: