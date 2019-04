Danel Pandre ansamblist Revals: paar meie liiget otsustasid suhteid klaarida bändiväliselt

«Otsime oma bändile kaheksandat liiget. Peaasi, et ta mängiks meie hingekeeli võimalikult hästi, et ta oleks tore inimene ja oskaks ka laulda» teatas bändi basskitarrist Pandre raadio Elmar otse-eetris.

Pandre lisas, et bändi liikmete vahel on olnud suhtlemises teatavad lahkhelid. «Meie riiud lõppesid nii, et ei tahetud koos enam edasi minna. Paar liiget otsustasid suhteid klaarida bändi väliselt ja seetõttu otsime nüüd uut inimest,» rääkis ta.

Uute tuulte valguses ilmus bändil eelmisel nädalal singel pealkirjaga «Tänavamuusik». Loo autor on bändi solist Jaanus Saago. «See laul on romantilise kõlaga ja räägib elust enesest. Mind inspireeris hetk, kui nägin vanalinnas tänavamuusikut mängimas,» rääkis Saago.

«Siin on kaudsem mõte, mis andis võimsa mõttejada. Me kunagi ei tea, mis taustaga on tänavamuusikud ja miks nad on valinud sellise tee enese väljendamiseks. Põhjuseid võib olla erinevaid, meid huvitab, mis selleks vajaduseks on,» lisas Pandre uue loo sisu kohta.

Uue singli produtsent on Johannes Lõhmus ja lugu salvestati legendaarses Tallinna Linnahalli helistuudios. «Sealsed seadmed on kümneid aastaid näinud ja nendel on oma iseloom, see sobis ka meie muusikaga hästi. Meie salvestuses on palju õhku ja ilu, see on toodetud ülivähese digitaalse sekkumisega,» märkis Pandre.

«Keegi ei kihutanud hiirega mööda ekraani. Miksisime loo reaalajas, ehk nii nagu mängisime, nii see ka külge jäi,» rääkis Pandre loo tootmisprotsessi kohta.

Ansambel Revals infoga saavad fännid end kursis hoida läbi kollektiivi sotsiaalmeedia kanalite Facebooki's ja Instagram'is.

Ansambel Revals liikmed Jaanus Saago ja Danel Pandre rääkisid raadio Elmar otseetris. Saatejuhid Ele Adamson ja Tambet Ind.