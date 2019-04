Elmar LIVE: Tartu pop-rock bänd Maria Stuart annab välja oma teise albumi

Bändi solist Liana Kododinskaja kuulus varasemalt kollektiivi Paha Polly. Bänd Maria Stuart sündis pärast Paha Polly laialiminekut ja viljeleb samuti pop-rock stiili. Kolodinskaja rääkis raadiole Elmar, et Maria Stuart'i uue albumi looming on unistav ja voolav. «Helikandjale on planeeritud täiesti uus matejal, mis loodud peamiselt viimase aasta jooksul,» lisas ta.

Bändi klahvpilli mängija Ragnar Häide lisas, et plaadi väljaandmiseks kogutakse toetust Hooandja keskkonnas. «Loodame ligi kaks tuhat eurot koguda, muidugi on see vaid väike osa kogu plaadi produktsioonikuludest,» lisas ta. Kolodinskaja märkis, et Hooandja abil kogutud summaga planeeritakse katta plaadi salvestamise, miksimise ja masterdamise pool. «Tiražeerimise ja kujundamise kulud loodame katta teiste vahendite abiga,» rääkis Kolodinskaja.

Ansambel Maria Stuart FOTO: Raen Väikene / Raadio Elmar

Kolodinskaja tõi intervjuus välja, et tema muusikutee algas aastal 2005, kui tal oli üheksateistkümne aastane. «Alguses laulsin bändis Sunday Club, kus tegime naisrock lugudest covereid. 2005 aasta teises pooles sündis ansambel Paha Polly, mille raames mind peamiselt varasemast ajast tuntakse,» mainis Kolodinskaja.

Kollektiivil Maria Stuart on planeeritav album juba järjekorras teine helikandja. «Tore on oma looming kuhugi talletada. Plaati on hea füüsiliselt kätte võtta ja ka fännidele on tore kinkida,» rääkis Kolodinskaja albumi avaldamise ideest.

Bändi liikmed on otsustanud Hooandja lehel oma toetajaid ka premeerida. «Oleneb summa suurusest, pisemate toetuste puhul kingime albumeid. Kuid näiteks kolmesaja eurose toetuse puhul tuleme juba kohale ja anname akustilise kontserdi,» täpsustas Kolodinskaja.

Kuula intervjuud SIIT: