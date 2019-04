Kaitseväe orkestri rockbändi ajateenijad: vaid muusikategemisega ajateenistust ei läbi

Eesti Kaitseväe ajateenija Unt rääkis raadiole Elmar, et orkestri liikmete ajateenimine vaid muusikategemisega ei piirdu. «Ajateenistuse alguses oli vaja läbida kas sõduri baaskursus või laskurikursus. Ehk käisime metsas, lasime relvast ja pärast seda oleme saanud jätkata oma teenistust kaitseväe orkestris,» täpsustas Unt.

Unt lisas, et Kaitseväe orkestri ajateenijate teenistusalasteks ülesanneteks on osaleda orkestri koosseisus, samal ajal teevad mehed ka lauluansamblit ning rockbändi «Kitarripatarei».

«Esinemisi on küllaltki palju, elu lihtne pole. Pärast seda, kui käisime telesaates esinemas, läks me elu eriti tuliseks,» vihjas ajateenija Luik bändi kasvavale populaarsusele ja tihedale esinemisgraafikule.

Luik tõi välja, et tema kuulub trummimängijate ridadesse. «Meie kütame rivitrumme õppida. See on väga huvitav kogemus. Eriti veel inimesele, kes pole varem kunagi trumme õppinud,» täpsustas Luik.