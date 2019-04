Ansambli Jäääär kitarrist «Tõun»: lapsena mängisin pilli kuni seitse tundi päevas

Pärast nelikümmend aastat kestnud kitarriõpinguid andis Timm välja oma esimese albumi. Muusik valis helikandjale viisteist lugu, millest neliteist on tema enda looming ning üks lugu pärineb Valter Ojakääru sulest.

Timm rääkis raadiole Elmar, et lapsena veetis ta palju aega koos hüdrobioloogidega. «Olen üles kasvanud Võrtsjärve limnoloogiajaamas, see on Eesti hüdrobioloogide kants, kus uuritakse kohalikke siseveekogusid. Sealne elu määras ära ka minu lapsepõlve tegevused, mind võeti ekspeditsioonidele kaasa ja sain tuttavaks jõgede ja järvede põhjaloomastikuga,» kirjeldas ta.

Muusik lisas, et kuigi suved oli teadlaste jaoks alati huvitavad, pidi talviti endale ise tegevust leidma, nii jõudis Timm ka muusikani. «Sain naabrinaise käest seitsmekeelse vene kitarri, seda andis ikka mängida,» rääkis ta. Noor kitarriõppija tuunis kitarri endale parajaks ja harjutas kuus kuni seitse tundi päevas.

«Mu vanemad naersid mind, et küll ma kunagi päris ameti ka ära õpin...kuid ei õppinudki,» muigas Timm kitarrimängimise algusaegade peale.

Timm tunnistas, et kuigi ta on töötanud paarkümmend aastat ka raadios, peab ta seda siiski vaid hobiks. «Leib on tulnud ikka pillimehena,» lisas ta.

Mees on mänginud mitmeid tüüpe kitarre, teiste hulgas näiteks slide-kitarri ja steel-kitarri paljude Eesti muusikute ja ansamblitega. «Pillid on mul välja arendatud erinevate žanrite tarvis, seetõttu on mul neid mitmeid. Kui on vaja bluesi mängida, võtan ühe kitarri. Kui teen kantrit, võtan teise kitarri,» lisas Timm.

Timm avaldas, et tema kitarrikogusse kuulub täna tervelt kaheksa pilli. «Ma müün ja vahetan oma pille, aegajalt ka kingin. Mulle ei meeldi, kui kitarr on seisma jäänud, see on pilli vastu ebaaus. Instrument peab saama mängitud,» lisas muusik.