Elmari muusikauudised

Nublu avaldas uue loo ning müüb limiteeritud koguses T-särke

Aasta meesartisti tiitliga pärjatud Nublu avaldas uue loo pealkirjaga «Muusikakool». Sõnade ja biidi autoriks on Nublu, arranžeeringu ja masteri on teinud Jozels (Joosep Järvesaar).

Nublu selle suve ainukesed avalikustatud esinemised on 23. juunil Pühajärve jaanitulel ja 18. juulil Beach Grindil.

Rocca al Mare keskuses Ballzy esinduspoes ja e-poes on müügil ka Nublu uus fännikaup, singli «Muusikakool» T-särk. Särke müüakse limiteeritud kogustes.





Ameerikas reisinud Triin Niitoja ja Sandra Hiie ühine singel räägib rändamisest

Triin Niitoja & Sandra Hiie avalikustasid ühise singli «Tahan rännata sinuga».

Triin Niitoja kommenteerib loo sündi: «Viimased kolm aastat olen palju reisinud Ameerika ja Eesti vahel. Ameerikasse kutsuti mind muusikat tegema, seal kohtusime ka Sandraga, kes sama tee oli ette võtnud. Viimasel ajal oleme mõlemad palju reisinud. Rännakud erinevatesse kohtadesse andsidki inspiratsiooni uueks singliks. Ameerikas kogetu rikastas meie loomingut ning peagi võtame taas ette rännaku tagasi, et midagi uut ja huvitavat Teieni tuua».

Triin Niitoja on varasemalt tuntust kogunud «Eesti otsib superstaari» saatest ning samuti olnud tegus bändis Triin Niitoja & John4. Sandra Hiie on varasemalt tuntud keelpilli triost La Phoenix.





Revalsil ilmus romantiline retroliku kõlaga laul

Ansambel Revals avaldas uue loo pealkirjaga «Tänavamuusik». Romantiline valsitaktis lugu kirjeldab tänavamuusiku elu.

Loo autor on Jaanus Saago, kes enda sõnul sai loo kirjutamiseks inspiratsiooni üht väga andekat tänavamuusikut jälgides ning tal tekkisid tahtmatult küsimused, et kes ta on, kus ta tuleb ja miks ta seda teeb?

Lugu valmis koostöös produtsent Johannes Lõhmusega legendaarses Linnahalli stuudios. Revalsi uus kitarrist Rauno Laikjõe lisab, et laulule sooviti saada ehedat ja kõige paremas mõttes retrolikku kõla ning see õnnestus Johannese abil täielikult.





Jennifer Cohen avaldas New Yorgis kirjutatud laulu

Eelmise aasta septembris New Yorgis muusikat salvestanud Jennifer Cohen andis välja uue loo «Add spice». Laulu produtsentideks on Chris Hierro ja Robert Smith, kes ka Jenniferi Eesti Laulu laulu «Little baby El» taga olid. Muusikavideo autoriteks on Georg Tulver ning Laura Lisete Roosaar ning videos kehastab meesrolli Franz Malmsten. «Add spice» sündis New Yorgis kui Jennifer Cohen ja Luisa Lõhmus otsustasid sügise alguses USAsse lennata. Laulukirjutamise protsess toimus viie päeva jooksul, kus iga päev saadi neljakesi Robert Smithi Defy recordings nimelises stuudios kokku.

Jennifer kommenteerib laulu sündi: «Siiani polnud ma kunagi sellises stiilis muusikat kirjutanud – hommikul vara läksime stuudiosse, lõunapausiks oli laul valmis kirjutatud ning ülejäänud päev ja vahel ka öö kulus salvestamisele.»

Uue singli esitluspidu toimus kontsertklubis U3, kus tähistati ka Jenniferi 20ndat sünnipäeva.