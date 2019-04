Noor muusik Jennifer Cohen: mida vürtsikam elu, seda parem!

Haapsalust pärit Jennifer Marisse Cohen kirjeldas, miks tema nimi peaks kohalikule publikule tuttavalt kõlama. «Esiteks võibolla sellepärast, et see kõlab sarnaselt välismaiste superstaaride nimedele, nagu Jennifer Lopez või Jennifer Aniston. Teiseks võibolla seetõttu, et ka Eesti otsis oma superstaari ja mina jäin selles telesaates seitsmendaks,» arvas Cohen ja lisas, et Aniston on muuhulgas ka tema suur lapsepõlve lemmik.

Cohen rääkis, et investeerib oma hääle arengusse palju vaeva ja aega. «Oma häält peab hoidma koguaeg soojas. Läksin Tallinnasse juba viieteist aastaselt muusikat õppima. Olen arendanud end Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja erahuviala koolis Meero, lisaks saan kogemust juurde ka WAF laulukoolis,» täpsustas noor laulja.

Muusik tõi välja ka asjaolud, kuidas ta ameerikaliku nime sai. «Mu isa on ameeriklane, sealt ka minu nime taust. Mu vanemad kaalusid erinevaid nimevalikuid, muuhulgas ka Paula ja Johanna. Kui mu ema sünnitama läks, oli õde autos ja soovitas Jennifer nimeks panna. Marisse tuli mu õe sõbranna nime eeskujul. Nii lihtne see lugu ongi,» muigas Cohen.

Laulja tõi välja senise ühe eredaima kogemuse, mida on muusikuna kogenud. «Hästi on meeles seik, kui mina ja Jaagup Tuisk mängisime Noorte Laulu- ja Tantsupeol Hämarikku ja Koitu. Ivo Linna mängis meie vanaisa. See oli esimene kord, kui tuhandete ees laulsin. Kui sa oled juba Ivo Linnaga garderoobi jaganud...on elu ülespoole minemas,» arvas Cohen.

Noor muusik unistab, et saab alati ärgata teadmisega, et teeb seda, mis meeldib. «Mu isa on on suur unistaja, maailmarändur ja on alati soovitanud teha seda, mis kõige rohkem meeldib,» rääkis Cohen ja lisas, et muusika ongi tema jaoks see, millel sütitav jõud.

Cohen osales tänavu hooajal ka lauluvõistlusel Eesti Laul, kus esitas omakirjutatud lugu «Little Baby El». «See konkurss andis mulle palju head. Kirjutasin selle laulu oma õelapsele ja tore, et sellest on ilus mälestus alles jäänud. Lisaks sain sellelt võistluselt palju uusi sõpru,» kirjeldas Cohen oma Eesti Laulu kogemust.

Muusik on uhke oma päritolu üle. «Mul on aktsendita inglise keel. Olen pooleldi ameeriklane ja seega mul on väike õigus laulda inglise keeles. Mulle meeldib ka, kui eesti lauljad laulavad inglise keeles, see on nii ilus ja puhas,» lisas Cohen.

Coheni uus singel kannab pealkirja «Add Spice». «Mida vürtsikam, seda parem. Elu võib olla vahepeal igav ja ühekülgne. Ma loodan, et see laul toob vürtsi kellegi ellu, kui tal seda vaja on,» rääkis Cohen.

