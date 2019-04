Karl Madis: üha enam meeldib mulle vaikus, sest selle sees on oma mõtted

Legendaarsed laulud «Pärlipüüdja», «Ma olen noor», «Väikest poissi tean» on võitnud kümnete aastate jooksul paljude fännide südamed. Ometigi on see vaid väike osa repertuaarist, mida Karl Madis on neljakümne aasta jooksul tuntuks laulnud. Mees on teada ka kui osav suupilli- ja saksofonimängia, kuid ennekõike laulja, kes on lavale oodatud esineja kõikides Eesti kontserdi- ja tantsusaalides.

Raadio Elmar otsestuudios rääkis Madis, et vaatamata peagisaabuvale soojale hooajale armastab muusik ka lumist ilma. «Parajalt külm sillerdav talv, suusad, mäenõlv....ma väga armastan talve ka,» lausus muusik.

Madis tunnistas, et kui peaks esile tooma oma lemmikmuusikat, siis järjest enam kaldub valik puhta vaikuse suunas. «Üha enam armastan vaikust. See on kuldne. Vaikuses on sees oma mõtted ja neid peab ka vahest mõtlema, kui sa seda ei tee, jääb midagi tegemata,» rääkis ta.

Laulja rääkis, et esinemiskohtadest meeldivad talle eelkõige väikesed kultuurimajad. «Vana lava, kardinad ripuvad, puidust sisustus - see kõik annab väga hea soundi, palju parema, kui uuetes majades,» sõnas ta. Lisaks tõi ta lemmikute kontsertpaikade seas välja ka vabaõhulavad. «Omal ajal tuli vabaõhu kontserditele kokku kuus kuni seitse tuhat inimest ja see oli täiesti tavaline nähtus, nüüd on nii suur publik juba suur asi,» rääkis Madis.

Mees rääkis ka oma esinemispäevadest, kus on püstitanud ajalise rekordi. «Minu pikimad esinemised on olnud Soome ja Rootsi vahelistel laevadel, kui esinesin päevas ligi üksteist tundi. Seda küll väikeste puhkepausidega, kuid hommikul kella kümnest alustasin ja öösel kell kolm lõpetasin,» sõnas Madis.

Raadio Elmar LIVE stuudios esines muusik vaid helirežissöörile, kuid laulja nägi ka selles emotsionaalset esinemist. «Kui emotsiooni elad sissepoole, siis laulu häälega tuleb see nagunii välja,» sõnas Madis.

LIVE stuudios esitatud loo pealkiri oli «Ham ham». «Ma tahaks, et kuulataks selle laulu teksti ja mõeldaks selle üle, selles on üsna palju öeldud,» lisas Madis.

Muusik soovitas oma fännidel külastada Karl Madise Facebooki lehte, et olla kursis tema uue muusika ja esinemiste infoga. Lisaks on Madisel ka oma Instagrami konto, mida laulja soovitas samuti jälgida.

Tänavu maikuus esineb Karl Madis kahel suuremal avalikul kontserdil Käsmu Merelaval. 27. mail toimub ansambel Horoskoobi kontsert koos külalissolistidega. Lisaks Karl Madisele on laval Voldemar Kuslap, Marek Sadam, Marianne Leibur, Birgit Sarrap ja Heidy Tamme.

29. mail toimub Käsmu Merelaval suurejooneline galakontsert «Karl Madis 60», kus saatjaks ansambel Karavan. Sealsete ülalisesinejatena astuvad üles Anne Veski, Koit Toome, Uku Suviste ja mitmed teised.

