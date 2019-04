Riga Jazz Stage konkurssi võitnud Marianne Leibur: see annab märku, et liigun õiges suunas

Marianne Leiburi muusikavideo «Tinasõdur» on loodud pühendusega veteranidele ja nende kallitele. Muusiku sõnul on laul kirjutatud ja arranžeeritud Kristjan Järvani tekstile ning see saavutas 14. aprillil Uno Naissoo nimelisel loomingukonkursil esimese koha.

«Tinasõduri tekst on saanud tõuke Hans Christian Anderseni liigutavast muinasjutust,» avaldas Leibur. Helisalvestusel teevad kaasa muusikud Arvo Leibur, Katariina Maria Kits, Merike Heidelberg, Andreas Lend, Joel Remmel, Kalle Pilli, Robert Nõmmann ja Ramuel Tafenau.

Ansambel Horoskoop liige Martin Trudnikov kommenteeris raadiole Elmar, et Leiburi «Tinasõdur» on lugu, mille kohta ta kasutaks «loo» asemel sõna «teos». «See on teos, milles on olemas kõik heale ja kvaliteetsele muusikale vajalikud omadused, ehk siis imeline meloodia, paeluv harmoonia ja tõeliselt kaasahaarav ja mõtlemapanev tekst. Loomulikult ka professionaalselt valmistatud video, kus on sees omakorda lugu ja mõte, mis kannab antud teose sõnumit edasi, annab väga palju kunstilist taset juurde. Ja veel kirsiks tordi peal on Marianne soe ja sisurikas hääl ning esituslaad! Väga hea kombinatsioon andekusest, töökusest, loomingulisusest ja soojusest,» lisas Trudnikov.

Leibur võitis aprilli alguses toimunud mainekal jazz-artistide konkursil «Riga Jazz Stage 2019» esikoha ja eripreemia. Muusik rääkis raadiole Elmar, et konkursil oli tänavu kaks kategooriat, kus osalesid vastavalt vokalistid ja pianistid. Eelvoorus osales 56 muusikut 24-st riigist, kellest poolfinaali valiti 26 võistlejat. Finaalvooru jõudis 6 lauljat ja 7 pianisti. Võistlejaid hindas rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid muusikud, heliloojad ning festivalide ja kontsertide produtsendid USA-st, Jaapanist, Türgist, Itaaliast, Portugalist, Inglismaalt ja Baltikumist.

«Vokalistide teine preemia läks Rootsi ja kolmas Poola. Pianistidest võitis hiinlane A Bu, teise koha sai Ungari ja kolmanda koha Läti muusik. Eestist osales pianistide kategoorias Joel Remmel,» lisas Leibur.

«Suurimat konkurenti ei oska välja tuua. Kõik osalejad olid oma stiili ja maitsega, kuulda sai palju huvitavat ja inspireerivat,» avaldas konkurssi võitnud Leibur.

Noor muusik otsustas rahvusvahelisel võistlusel osaleda, sest oli ürituse kohta kuulnud kaasmuusikutelt. «Seal on varasemalt ka mitmed eestlased osalenud. Mul oli meeles see võistlus terve aasta, kuid kui millalgi infot selle kohta otsisin, siis polnud veel kuupäevad teada. Sattusin uuesti konkursi kodulehele veebruaris ja siis oli juba peaaegu hilja. Saatsin oma eelvooru materjalid ära täpselt viimasel õhtul,» lisas Leibur.

Laulja sai konkursi poolfinaalis laulda ühe laulu ja finaalis kaks laulu. «Kuna tegemist oli jazz-konkursiga, siis valisin lood selle järgi, et saaksin põimida nende sisse ka improvisatsiooni, esitamisele tulid Miles Davis «Four», Hoagy Carmichael «The Nearness Of You». Samuti sain ühes finaali loos mängida ka viiulit, kus esitasin Melody Gardot «Mira»,» avaldas Leibur.

Muusik lisas, et sellise auhinna saamine on suur tunnustus. «See annab endale märku, et olen liikumas õiges suunas. Kindlasti sisendab see ka enesekindlust ja motivatsiooni. Kui sain teada, et võitsin konkursi, siis tekkis minus endas vaikus. Mõtlesin hetke juhtunu üle. Ma ausalt ei osanud sellist tulemust oodata ja läks ikka aega, kuni sellest aru sain. Sõbrad ja tuttavad muudkui soovisid õnne ja häid sõnu - nagu oleks sünnipäev,» rääkis ta.