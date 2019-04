Curly Strings toob lavale orkestrijagu noori muusikuid

Muusik Eeva Talsi rääkis raadiole Elmar, et mõned aastad tagasi seisis ta silmitsi esinemishirmuga. «Mul oli mikrofoni hirmuga suur probleem, see oli ligikaudu viis aastat tagasi. Sellega sai tegeletud ja oma hirmule otsa vaadatud. Võtsin omaks ja harjusin. Hirmuga ongi nii, et asja mida sa kardad, pead hakkama just rohkem tegema. Siis kaob see ära. Väga hea nipp kõigile, kes kardavad intervjuusid anda - andke rohkem intervjuusid, siis kaob hirm ära,» rääkis Talsi.

Tänavu maikuus toimuv kontserttuur on Curly Strings'ile teistmoodi lähenemine, nimelt esinetakse laval koos terve sümfooniaorkestriga. «See tekitab suurt elevust. Ootan seda juba nii väga ja tahan, et see käes oleks,» sõnas Talsi.

Mullu juulikuus esines ansambel Curly Strings Saksamaal Rudolstadt Festivalil, mis keskendus pärimus- ja maailmamuusikale. Ansambel andis kontsertprogrammi koos Türingeri Sümfooniaorkestriga. Teistmoodi lavakoosseisust ja esinemiskogemusest saadi üksjagu inspiratsiooni ja ansambli liikmed otsustasid maikuus korraldada Eestis kolmepäevase tuuri, mille raames mängitakse laval Üle Eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga.

«Saksamaal toimunud kontserdil oli ligikaudu viis tuhat kuulajat, see oli hubane, mõnus, õhtune välikontsert. Eesti fännid nägid meie pilte ja küsisid palju selle toreda esinemise kohta. Sealt arenes mõte, et miks mitte teha sellist asja ka Eestis. Tuleb kolm kontserti - Tallinnas, Pärnus ja Tartus,» rääkis Talsi.

«See on omamoodi õppimine. Peame mängima laval kui ühtse suure bändina, olema koos ühes rütmis ja muusikas. Orkestriga esinemine saab olema suur väljakutse, kuid saame sellega kindlasti hakkama,» lisas Talsi.

Eeva Talsi külas raadios Elmar (vasakult: Lauri Hermann, Eeva Talsi ja Kristiina Kraus) FOTO: Raadio Elmar

Kontserditel kõlavad Curly Strings'i armastatud lood uues kuues. Seaded on kokku pannud Tõnu Kõrvits, Rasmus Puur, Tauno Aints ja Arno Tamm. «Nad on teinud suurepärased seaded ja seal on palju kuulata,» lisas Talsi kontsertprogrammi kohta.

Kontserdid toimuvad:

1. mail Tallinnas, Estonia kontserdisaalis (kell 19.00)

3. mail Pärnus, Pärnu kontserdimajas (kell 19.00)

4. mail Tartus, Vanemuise kontserdimajas (kell 19.00)

Kuula intervjuud SIIT: