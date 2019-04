Birgit Sarrap avaldas uue võimsa ballaadi: see lugu räägib meeletust igatsusest

Uus singel pärineb Sarrapi viimaselt albumilt nimega «V». «See lugu sündis kõige viimasena ja sai plaadilt ka minu kõige lemmikumaks looks,» rääkis Sarrap.

Loo autoriteks on Mihkel Mattisen ja Timo Vendt. «Laulu sõnu kohendasime veel öö enne salvestamist. Viibisin loo kirjutamise juures algusest ja seetõttu oli viis juba varem selge,» lisas Sarrap.

Lauljatar rääkis raadio Elmar kuulajatele, kuidas ta laule enda jaoks selgeks õpib. «Mulle ei meeldi muusikat või sõnu tuupida, eelistan lihtsalt palju laulda ja läbi mängida, siis jääb see iseenesest pähe,» rääkis ta.

Sarrap lisas, et muusika sõnum on talle oluline ja esitatud laul peab tulema alati südamest. «Seetõttu laval spikerdamist ma ei soosi. Materjal peab olema peas, et aru saada, millest laulan,» mainis ta.

«Loo õppimiseks on väga erinevaid võimalusi. Kui õnnestub selle loo kirjutamise juures olla, jääb see juba iseenesest pähe,» rääkis Sarrap. Samas tunnistas ta, et osaledes erinevates muusikali projektides, tuleb kindel laul ja tekst konkreetselt pähe õppida.

Muusik tunnistas, et ka temal on olnud hetki, kui laval esinedes sõnad meelest ära lähevad. «Mulle väga meeldib publikuga suhelda ja kuulajaid jälgida, seetõttu võib juhtuda, et unustan end korraks ära. Improviseerides olen jõudnud peagi õige teksti juurde tagasi,» naeris Sarrap.

Laulja rääkis, et värske singli «Silmapiir» näol on tegemist taaskordse power-ballaadiga, nagu oli seda ka näiteks 2013. aasta Eurovisooni finaalis esitatud lugu «Et uus saaks alguse».

«Mulle meeldib jagada positiivset muusikat. See lugu puudutab mind väga. Tegime singlile ka video, mis sai filmitud Saaremaal Sõrve säärel. Minu juured on sealt pärit ja seetõttu oli filmimine südamelähedane ning soe,» rääkis Sarrap.

Lugu räägib muusiku sõnul meeletust igatsusest. «Iga inimene saab loodetavasti oma tunde sellest loost kätte. Lugu räägib sellest, et armastatu on läinud kaugele. On palju igatsust ja ootust, kuid ta tuleb tagasi ja silmapiiril on uus kohtumine,» rääkis laulja oma loost.