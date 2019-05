Elmari muusikauudised

New Yorkis itaalia-ameerika perekonda sündinud LP talent ilmnes juba varajases lapsepõlves, kuid ta häbenes oma võimsat häält ning eelistas laulda kodus, üle tolmuimeja müra. Aastatega õppis ta mängima nii kitarri, ukulelet kui ka suupilli.





Revals otsib bändi uut naisliiget

Kantri-bluesi-rocki-folgi segust muusika viljelev Revals otsib uut naisliiget. Bändi liikmed Danel Pandre ja Jaanus Saago käisid külas Elmari saates «Õhus on armastust» ja esitlesid oma uut singlit «Tänavamuusik». Mehed teatasid, et bändis olevate lahkhelide tõttu otsitakse uut bändiliiget, sedapuhku naisterahvast.

Danel Pandre sõnul on oluline, et uus naisliige mängiks ansambli hingekeeli võimalikult hästi, et ta oleks tore inimene ja oskaks ka laulda ning plussiks tuleb seegi, kui ta mängib põnevat instrumenti.

Lauljakandidaadid saavad endast märku anda Revals Facebooki lehel.

Pihlap.uud ja Eik ühendasid jõud

Ilmunud on eestikeelse jazzhop-ansambli Pihlap.uud ja noore sõnakunstniku EiKi koostöös valminud lugu «Kitš». EiK ja Pihlap.uud asusid koos töötama pärast bändi esiksingli «Olen linn» ilmumist. Algselt kirjutas EiK ansambli laulude tarvis sõnu, ent möödunud aasta lõpuks otsustati jõud ühendada ka stuudios ning lava peal.

Bändi solist Maris Pihlap kommenteerib: «Liiga tihti on eestikeelsed laulud pelgalt turundusstrateegiate ja loominguliste kompromisside tulemus, kuna ingliskeelse muusika vallas on konkurents lihtsalt kordades suurem. Esimesena kannatab selle all tekstide kvaliteet, mis praeguses peavoolumuusikas jätab kõvasti soovida. Sellepärast oleme seadnud ansambli Pihlap.uud missiooniks teha eestikeelset muusikat südame ja rõõmuga. Mis olekski selleks parem, kui teha koostööd noorte eesti luuletajatega? Mulle tundub, et meie loominguline missioon ühtib EiKiga päris hästi, mõte ühiselt lugu teha tuli väga loomulikult.»

EiK selgitab singli olemust nii: ««Kitš» jutustab romantilisel toonil sellest, kuidas mõistusega maalitud maailm on tihtipeale hulga kaunim kui tegelikkus. Kui sageli avastame end mõttes pidamast vestluseid, mida kunagi ette ei tule? Alustasin selle teksti kirjutamist suuresti impulsist, kui mõistsin, miks ma kõiksugu kunstivorme nii palavalt armastan: need muudavad reaalseks selle ilu, mis eksisteerib vaid inimeste peades. Võin nautida meeleldi kaunist kevadpäeva või valgeid hommikuid, aga mälestus ja idealiseeritud kujutluspilt neist asjust on hulga kaunim ning kunstil on võim need mälupildid rambivalgusesse tuua.»





Mais ilmub Vaiko Epliku album «Sireleis»

Vaiko Eplik annab 15. mail välja uue albumi «Sireleis», mis lõpetab Epliku sooloalbumite reas ühe omamoodi triloogia. Nimelt on nüüdne album mõtteline jätk 2014. aastal ilmunud «Nõgestele» ja «Nelkidele».

Enamik heliplaadil «Sireleis» ilmuvad palad on kirjutatud samaaegselt triloogia kahe esimese albumi lugudega ning salvestatud vahemikus aprill 2013 – jaanuar 2019. Sestap jätkab kolmikut lõpetav album kahe varasema albumi tundetoone ja mõtteid, aga mõistagi ka helikeelt. Teisalt on «Sireleis» täiesti värske ja iseseisev muusikaalbum, mis ei korda kuidagi juba «Nõgestele» ja «Nelkidele» pressitut. Albumit saab ette tellida Vaiguviiuli e-poest.





Liina Saar avaldas sooloalbumi