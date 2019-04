Sten Weidebaum: laulupeo tõrvik kannab endas usku Eestisse ja meie kultuuri säilimisse

Mis on laulu- ja tantsupeo juubeliaasta jooksul toimumas? Mis on kõige tähtsam, mida te ise välja tooksite?

Tõepoolest, praegu on käimas laulu - ja tantsupeo juubeliaasta, laulupidu saab nimelt saja viiekümne aastaseks. Kõige tähtsam on loomulikult laulu- ja tantsupidu ise, mis toimub 4.-7. juulini Tallinnas, «Minu arm» on tänavu peo teemaks. Juubeliaasta on täis igasuguseid sündmusi. On üritusi, kus vaatame ajas tagasi. On sündmusi, kus me saame ise laulu- ja tantsupeo liikumisest osa, ka need, kes ise muidu ei laula ja ei tantsi. Hetkel aga vaatame kõik 4. mai suunas, kui kutsume tervet Eestit puhtaks koristama, eesmärgiga pidada juubelit puhtas ja ilusas kodus!

Mida te kõige enam ootate seoses 4. mai ettevõtmisega?

Tegemist on «Teeme ära» talgupäevaga ja see on juba traditsiooniks saanud sündmus. Sel korral on meil koostöö «Teeme ära» meeskonnaga ja kutsume inimesi vaatama meie kodulehelt laulupidu.ee, millistest kohtadest läheb läbi laulu- ja tantsupeo tule teekond. Kuna on juubelipidu, otsustasime korraldada võimsa teekonna. Tuli süüdatakse Tartus 1. juunil ja pärast seda on suisa 33 päeva teel ning tiirutab läbi kõik Eesti maakonnad. Teele jääb sadu kultuuriloolisi paiku ja paljud on neist on sellised, mis vajavad korrastamist, puhtaks tegemist, märkamist ja taasavastamist. Talgude raames on tänaseks juba ligi seitsekümmend tegevust kirja pandud. Need on väga erinevad tegevused - kes kutsub koduküla koristama, kes raiuma võsa, mõni teeb tuleasemeid korda. Kui see laulupeo tuli sealt ükskord läbi läheb, siis on endal seal tore olla.

Mõneti saab tule teekonna traditsiooni võrrelda olümpiamängude tule liikumisega, kus inimesed elavad külades tee ääres õnnelikult kaasa. Olen märganud, et olümpiamängude tõrvik on tavapäraselt nii väike ja tagasihoidlik, miks laulupeo tõrvik nii suur ja võimas on?

See on see tõrvik, mida kantakse laulupeo rongkäigu ees. Kui sa ütled, et olümpiatulega on paralleel, siis kindlasti see nii on. See tuli on inimestele väga tähtis, ma ise olen selle tule teekonna peaaegu algusest lõpuni 2009. aastal kaasa teinud. See oli uskumatu tunne, mis inimesi valdas, kui nad selle tulega kohtusid. Tõrvik ongi suur ja silmatorkav, me oleme näinud seda piltide pealt, kuidas armastatud dirigendid ja tantsujuhid seda käes hoiavad. See tõrvik on millegi sümbol. Kui ma ütlen, et laulupeo tuli on püha, siis ma arvan, et ma väga ei eksi. See tõrvik kannab endas palju rohkem kui lihtsalt tuld - ta kannab usku Eestisse ja meie kultuuri säilimisse.

Mis on meie kohaliku inimese jaoks tähtsam, kas laul või tants?