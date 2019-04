Ivo Linna: tööst saab alati rahu, eriti kui see hästi välja tuleb

Ivo Linna rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et oma töögraafiku tõttu on ta pigem ööinimene ja varajase ärkamisega hommikud on suur väljakutse. «Enamuse oma elu öödest olen olnud ärkvel ja seetõttu meeldib mulle hommikuti kaua magada,» rääkis Linna.

Ansambel Supernova solist Rainer Michelson lisas, et eelistab hommikuti paremaks ärkamiseks juua «pätikohvi». «See on kõige ehedam kohv, sest ei käi masinast läbi,» rääkis ta.

«Mul täpselt sama,» lisas Linna ja ütles, et ka tema eelistab nautida kohvi, mis saanud valmis otse kruusis või presskannus. «Ma olen küll proovinud latte't ja cappuccino't, kuid need on liiga tavalised,» rääkis Linna.

Linna mainis, et hommikune stuudios laulmine on häälele väga keeruline ülesanne. «Varajastel hommikutundidel laulmine on raadiojaamade ja telekanalite jube väljamõeldis,» naeris Linna. «Võibolla veel natuke hullem oleks see, kui terve balletirühm kutsuda hommikul kell viis kohale ja paluda neil Luikede järve tantsida,» lisas ta.

Linna meenutas raadioeetris, et kolleeg Elina Nechayeva on hääle ärkamise kohta õpetanud, et inimene vajab hommikul ärgates vähemalt kolm tundi, enne kui rääkima võiks hakata. Seejärel, peale paaritunnist suhtlemist, hakkab alles hääl elama.

«Häälel on tõepoolest oma seadused. Kui hääl magab, siis ta magab. Mõnikord on ka õhtuti olnud nii, et kui organismile uneaeg kätte jõuab, siis sa võid küll naeratada ja särada, kuid hääl juba magab ja vot nii see asi käib,» rääkis Linna.

«Seega, hommikustest esinemistest me eriti vaimustatud pole aga üksjagu põnev on ikka,» mainis Linna.

Linna rääkis, et tiheda esinemisgraafiku üle ta ei kurda. «Kui on tööd, siis on kõik korras. Töö leevendab pingeid ja igasuguseid olmeprobleeme. Tööst saab alati rahu, eriti kui see töö ka hästi välja tuleb,» lisas ta.

Linna tunnistas, et tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas tuleb olla õnnelik selle üle, kui üleüldse tööd pakutakse. «Juba töö pakkumine ise on hea näitaja. Iga töö on omamoodi väljakutse. Näiteks ma pabistan hetkel selle pärast, et suvel on ees minu juubelikontserdid ja selleks peab ette valmistuma. Peab nii palju ette valmistuma, et saada rahva pilkudest aru, et neile see muusika meeldib. Kui see on vastupidi, on see väga valus. Selle eesmärgi nimel tuleb pingutada ning taolised väljakutsed hoiavad püsti,» lisas muusik.

Ivo Linna ja ansambel Supernova käisid raadio Elmar LIVE stuudios FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Michelson rääkis ansambel Supernova ja Linna ühisest värskest singlist, mille pealkirjaks on «Loomulik sarm». «See on väga põneva tekstiga lugu. Tuleb tunnistada, et ma pole kunagi olnud suur tekstidesse süveneja, kuid sellest tekstist ma leidsin endale midagi omast,» mainis ta.

«See on tore, kui saad uue laulu teksti ja läbi lugedes saad aru, et seda on hea laulda. Igat teksti pole hea laulda. Ka viimati ilmunud laulu sõnu läbilugedes sain aru, et see on absoluutselt suurepärane tekst. Seal on öeldud palju rohkem, kui ridades kirjas on. See on väga hea pakkumine Rainer Michelsoni ja Feliks Küti poolt,» tunnistas Linna.

Kuula raadio Elmar eetris kõlanud täispikka intervjuud SIIT: