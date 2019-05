Lauri Hermann on raadiotööd nautinud juba 25 aastat

«See on olnud suur privileeg, et ma saan raadiot teha. Olin kolmteistkümne aastane, kui esimest korda raadio stuudiosse sattusin. Tol hetkel olin nõus kasvõi peale maksma, et saaksin seal toimetada,» rääkis Hermann oma raadiotöö algusaegadest.

Lauri Hermann Tartu Raadios, aastal 1994 FOTO: Lauri Hermann / Erakogu

«Kolmeteistkümne aastaselt tegin eetris ka esimest korda häält. Alguses olin peamiselt õpipoisi rollis, kuid mingi hetk hakati mulle usaldama ka saateid, esimeses faasis eelkõige asendustöid,» lisas Hermann.

Mees tõdes, et tänu tehnika arengule on ka raadios palju muutunud. «Algusaegadel õpetas mulle legendaarne raadiohääl Vello Lään, kuidas suurtel lintmakkidel intervjuusid lõikuda. Isegi reklaamid olid toona lintide peale salvestatud,» rääkis Hermann.

Hermann avaldas, et läbi aegade on just soovisaated kuulunud kõige populaarsemate raadiosaadete formaadi hulka. «Kuigi aega on vahepeal mööda läinud, töötavad need saated tänaseni väga hästi, näeme seda ka raadios Elmar,» lisas mees.

Muutunud on see, et kui täna saadetakse tervitustekste arvutist otse ja e-kirja teel, siis aastaid tagasi pidid kuulajad leidlikumad olema. «Saime graveeritud tervitustekste isegi autokapoti ja tualettpoti peal, kuulajad tõid need ise raadiosse kohale,» muigas Hermann.

Oma raadiotöös on mees kokku puutunud erinevat laadi fännidega. Hermann meenutas üht tütarlast, kes helistas pidevalt Raadio Tartu soovisaatesse. Sama neiu armukadeda noormehe tõttu sai raadiomees mitu kergemat ähvardust poisi sõprade poolt. Teine situatsioon puudutas samuti soovisaadet, üks õhtu peale soovisaate lõppu märkas mees oma autol tühjakslastud autorehve. Üldjoontes peab ta oma fännisuhteid siiski rahumeelseteks.

Hoolimata muljetavaldava pikkusega raadiokarjäärist, mees väsimuse märke ei näita. «Raadio töö on hästi paindlik ja huvitav. Saab valida erinevaid saate külalisi, lahata erinevaid teemasid ning uusi laule tuleb koguaeg peale,» rääkis Hermann raadiotöö plussidest.