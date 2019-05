Sajad tudengid osalevad sel nädalavahetusel heategevusüritusel «Kevadkoputus»

4. mai varahommikul osaleb tudengite hommikusel kogunemisel «Kevadkoputuse» tänavune eestkõneleja Kinoteatri näitleja Henrik Kalmet.

«See on suur koostöö aktsioon Eestimaa tudengite ja SOS Lasteküla vahel,» rääkis raadiole Elmar SOS Lasteküla tegevjuht Margus Oro.

«SOS Lasteküla peretugevdusprogramm loodi 2008. aastal. Üheteist aastase kogemuse pealt võib öelda, et sellise toetuse vajadus on Eestis väga suur. Meil on riskirühmas ligikaudu seitse tuhat last, kes võidakase täna oma pere kõrvalt eraldada,» ütles Oro.

«Programmi eesmärk on, et lapsed ei satuks lastekülla, vaid saaksid kasvada oma bioloogiliste vanemate juures armastavas kodus. Meie üheteist aastane kogemus programmis osalevate peredega näitab, et õigeaegne toetamine võimaldab perel ise oma lapsed üles kasvatada. Kõige lihtsamalt öeldes õpetab peretugevdusprogramm ehk ennetustegevus keerulisse olukorda sattunud vanematele, kuidas lastekasvatamise ning igapäevaeluga paremini toime tulla,» rääkis Oro.

Üheteist aastaga on SOS Lasteküla peretugevdusprogramm aidanud nelisada viiskümmend peret ning tuhat ükssada last on jäänud oma perega kokku. Kõik need pered saavad täna oma laste kasvatamise ja oma elu ohjamisega ise hakkama.

Programm töötab Narvas, Sillamäel, Keila linnas, Kohtla-Järvel ja Lääne-Harju ning Põltsamaa vallas aga vajadus uute piirkondade järgi kasvab pidevalt. Peretugevdusprogrammi ühe aasta eelarve on 304 712 eurot.

Sel aastal koguvad Southwestern Advantage`i suveprogrammis osalevad tudengid annetusi programmi avamiseks Viljandi vallas. Noored koputavad ustele Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Ida-Virumaal, Sakus, Kohilas, Türil, Paides, Pärnus, Võrus ja mujal Eestis.

Igakevadine heategevusaktsioon Kevadkoputus toimub juba kolmeteistkümnendat korda. Ustele koputavad tudengid sõidavad suvel Ameerikasse hariduslikke raamatuid müüma ning sel moel oma õpinguteks raha koguma.

Inimesed, kelle ukseni tudengid reedese aktsiooni raames ei jõua, kuid kes soovivad aidata, saavad projekti toetad,a tehes ülekande SOS Lasteküla Ühingule EE062200221001178590, külastades SOS Lasteküla kodulehte või helistades annetusnumbritele 900 66 90 (5€), 900 66 80 (10€), 9006670 (25€).

