Lepatriinu unistab saatejuhi ametist

Paomets proovis kätt kaassaatejuhina raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!». Ta sai lugeda kuulajatele ilmateadet ja kommenteeris päevajalisi teemasid.

«Saate juhtimise mõte on mul peas olnud juba mitu aastat. Väga tahaks sellega rohkem tegeleda, ma loodan, et saan endale kunagi oma saate,» rääkis Paomets, kes sai mullu juhtida ka teleülekannet Eesti Muusikaauhinnad.

Lauri Hermann, Triinu Paomets, Tiiu Sommer FOTO: Ele Adamson / Raadio Elmar

Paomets rääkis oma uuest singlist, mis kannab pealkirja «Öökull». «Tegemist on eestikeelse looga. See räägib vabast hingest, kes tahab koguaeg ringi rännata, kuid lõpuks on kodu ikkagi see, kuhu tahab püsima jääda,» lisas ta.

Lugu sai kirjutatud juba ligi kaks aastat tagasi, kui Lepatriinu esmakordselt ukulele kätte võttis. Originaalis valmis «Öökull» akustilise versioonina, kuid nüüd on see saanud suvehitiliku väljundi. Loo uue kõla autor on Taavi Paomets. Lugu on saanud ka muusikavideo, mille autoriks on Josh Twist ehk Aarto Hiiemaa. Tema on olnud autor ka Lepatriinu varasematele muusika videotele näiteks «Treehouse», «Up the Sky», «Coffee Break» ja «Sensitive».

Muusik tunnistas, et teda inspireerivad värvid. Muuhulgas on ta oma kunstnikumeelt realiseerinud pusadel ja särkidel. «Lasin teha riideesemed, mille peale kujundasin ise logo. See logomärk meenutab tagurpidi Peace märki, kuid kui hästi vaadata, on see tegelikult ühe täpiga lepatriinu,» kommenteeris Paomets.

Oma viimati ilmunud albumi «Treehouse» raames näitas Paomets oma kunstilist meelt ja oskusi. «Tahtsin oma albumile lisaväärtust juurde anda. Plaadil on kümme laulu, tegin igast loost omanäolise ukulele ja sellest tuli kokku muusikaline-kunstiline näitus,» rääkis Paomets.